Andrea Morandi: "Il Comune ci ascolti La Fiera della Pesca va riqualificata"

di Giacomo Giampieri Andrea Morandi, possiamo definire il 2022 come l’anno della ripresa per il traffico merci e passeggeri? "Il traffico merci non si è mai fermato, in realtà. Anche negli anni più duri della pandemia. Per fortuna l’attività di logistica ha assicurato lavoro a tante persone, nonostante abbiamo dovuto predisporre adeguate misure – nel nostro caso stringenti – per evitare il contagio. Questo, come in altri settori, ha comportato costi maggiori. Ma rispondendo alla domanda direi di sì, il traffico merci nel 2022 ha raggiunto e superato i livelli del pre Covid. Il trend di crescita ha una forbice tra il 3 e il 5 per cento in attesa dei conti consuntivi". E sul fronte dei passeggeri? "Non siamo ancora a pareggio rispetto al 2019, questo sicuro. Ma rispetto al 2021, il traffico è aumentato". Caro energia, ondata inflattiva, nuove emergenze: quanto pesano sul comparto portuale? "Non ci siamo potuti rallegrare per i volumi dei traffici in aumento come prima della pandemia, che ci è caduto addosso un altro macigno. La logistica ha sofferto molto il caro energia. Basti pensare ai costi schizzati alle stelle per elettricità e gasolio, che sono essenziali per un’impresa portuale che utilizza gru e mezzi sulle...