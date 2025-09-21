Andrea Nobili: "Le priorità? Sanità e disagio sociale"

Qui centrosinistra, verso le Regionali. Andrea Nobili, già garante regionale dei diritti della persona, candidato indipendente nella lista di Alleanza Verdi Sinistra nella Circoscrizione di Ancona.

Ultimi giorni di campagna elettorale: cosa percepisce?

"In questi giorni avverto con chiarezza la delusione per le scelte sbagliate del governo regionale di centrodestra. Le persone mi raccontano di una sanità pubblica abbandonata a sé stessa, di giovani senza spazi né prospettive, di territori periferici lasciati soli. Non è stata disattenzione, è stata una scelta precisa. Si è scelto di privilegiare pochi a discapito di molti, di inseguire opere di facciata mentre i servizi essenziali si indebolivano. Occorre riportare al centro i bisogni delle persone".

Punti di forza della vostra coalizione?

"Essere riusciti a costruire un’alleanza su valori comuni. Ci unisce la volontà di restituire centralità alla sanità pubblica, di contrastare le disuguaglianze, di difendere l’ambiente e di dare nuove opportunità ai giovani. Siamo una coalizione che porta un’idea alternativa di governo, con competenze diffuse e con una forte rappresentanza dei territori. È questa combinazione di idee chiare e persone credibili che può fare la differenza nelle Marche di oggi".

I temi urgenti da affrontare?

"Le priorità sono due. La prima è la sanità: i marchigiani non possono più aspettare mesi per una visita o dover ricorrere al privato. Servono investimenti immediati su personale e strutture. La seconda è il disagio sociale: famiglie che non riescono a far fronte alle spese, giovani che non trovano opportunità, un disagio minorile trascurato, aree interne dimenticate. Ho visto da vicino, come avvocato che opera nell’ambito sociale, cosa significa quando i servizi non funzionano: dietro ogni ritardo c’è una persona che resta sola".

E i temi di lungo periodo?

"Il futuro delle Marche si gioca sul terreno sociale. Dopo anni in cui il centrodestra ha ridotto i servizi a meri costi da tagliare, serve un’inversione di rotta che riporti al centro le persone. Penso a una Regione che investa nei servizi educativi e nell’infanzia, che sostenga davvero le famiglie con politiche abitative e di welfare, che non lasci soli gli anziani e le persone con disabilità.

Penso a una rete sociale che funzioni nelle città come nei piccoli comuni, perché il diritto alla cura, alla casa e alla dignità non può dipendere dal luogo in cui si nasce. Dobbiamo rafforzare i servizi sociali territoriali, sostenere il terzo settore e favorire l’inclusione dei giovani, con spazi di partecipazione e percorsi di autonomia".

Cosa si aspetta da queste elezioni?

"Mi aspetto che i cittadini colgano questa occasione per dire basta a un governo regionale che ha fallito sulle questioni più importanti. Le Marche possono dare un segnale forte: che la politica è visione e responsabilità".