Andreea, 17 mesi di nulla: rischio archiviazione

Scomparsa nel nulla da 17 mesi, rischio chiusura delle indagini senza che si sia trovato un corpo, per il caso Andreea Rabciuc. Un mese e mezzo fa una lunga giornata di ricerche per Bayla, carabinieri e vigili del fuoco assieme alla mamma della 27enne scomparsa. Ore e ore sotto un caldo torrido per le campagne di Moie ma di Andreea Rabciuc, la jesina di origini rumene scomparsa il 12 marzo dell’anno scorso, proprio nessuna traccia. Sono state sospese le ricerche da parte dei carabinieri con il nucleo cinofili di Bologna e il cane molecolare Bayla (che ha aiutato pure per le ricerche di Saman Abbas), insieme ai vigili del fuoco volontari, ricerche che si sono concentrate su boschetti, anfratti e casolari abbandonati. Parallelamente sono proseguite le indagini telematiche sui telefonini e i collegamenti in rete delle "ultime ore" di Andreea. Si è cercato di fare luce sulla richiesta di aiuto che, in piena notte, la ragazza aveva lanciato al padre che vive in Spagna e non vedeva da anni. "Mia figlia mi ha chiamato alle 4:20 di notte, mi ha scritto che era finita nei guai per colpa sua e aveva dei problemi. Io dormivo e non ho potuto risponderle" ha raccontato Marcel alla trasmissione Chi l’ha visto? Le ricerche già dallo scorso anno sono iniziate più volte dalla roulotte dove Andreea ha trascorso la sua ultima notte con il compagno Simone Gresti, unico indagato (per sequestro di persona) per la scomparsa della ragazza; con Francesco, il proprietario del casolare di Castelplanio e della roulotte parcheggiata accanto ad esso, e Aurora, un’amica di Andreea. La seconda proroga delle indagini scadrà ad ottobre e in assenza di novità si rischia di doverle chiudere senza essere riusciti a fare chiarezza su un caso che ha tenuto con il fiato sospeso mezza Italia specie dopo l’intervento della trasmissione tv "Chi l’ha visto?". Nessun elemento, nemmeno dal secondo giubbotto di Simone Gresti, quello che ha utilizzato anche Andreea Rabciuc durante gli ultimi giorni trascorsi insieme dalla coppia. Da quanto trapela non sarebbero state trovate tracce organiche importanti o degne di rilievo. Restano sotto sequestro i giubbotti e l’Audi di Gresti. A ottobre prossimo scade l’ultima proroga delle indagini e sono due gli scenari, opposti, che potrebbero aprirsi: l’archiviazione o il rinvio a giudizio. Escluso che i resti umani ritrovati il primo luglio scorso al Pigneto, nella capitale, siano di Andreea, tra quanti attendono con ansia il responso del Dna in primis c’è la mamma Georgeta, distrutta dal dolore.

Sara Ferreri