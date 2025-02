Morte di Andreea, Gresti accusato anche d’istigazione al suicidio

"A me dispiace – ha confessato Gresti – Andreea era una persona a cui ho ho voluto un mondo di bene, ancora adesso mi dispiace ma non è successo nulla per causa mia”. Il 46enne non si dà pace sin dal primo giorno della notifica da parte della Procura di Ancona della sua posizione di indagato.

Un’inchiesta avviata per la scomparsa dopo una festa in un casolare dove Andreea si trovava con Gresti e altri due amici, e rinforzata dopo il ritrovamento dei resti del corpo della ragazza in un in un altro edificio abbandonato quasi due anni dopo, in un casolare a poca distanza da quello da cui fece perdere le tracce. Il 46enne, inizialmente indagato per omicidio e sequestro di persona mentre ora dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e istigazione al suicidio nei confronti di Andreea, ha parlato con i giornalisti dopo l’udienza in tribunale dove si sarebbe dovuto discutere in abbreviato un processo parallelo a suo carico per spaccio di droga. Il fascicolo che come dicono anche i suoi legali sarà riunito con quello principale sulla morte di Andreea verrà discusso nell’udienza fissata il prossimo 20 maggio.

"Vivo questo periodo molto male - ha detto ancora Gresti - ho difficoltà nel lavoro, ho difficoltà sociali e sto soffrendo per una cosa che non si descrive. Non riesco neanche a socializzare più con le persone. Fondamentalmente poi ho la coscienza pulita, - ha aggiunto - mi sento anche un pò tartassato. A me dispiace, le ho voluto molto bene e me ne dispiaccio anche adesso, ma non è successo nulla per causa mia".