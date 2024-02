Andreea, il dolore della madre: "Mia figlia è ancora qui dentro". Il pellegrinaggio di Georgeta nel casolare sotto sequestro

"Mia figlia Andreea è qui, è ancora qui. In questo casolare". Lo ha sussurrato più volte Georgeta Cruceanu in questi giorni recandosi al casolare di via Monte Adamo numero 26.

E’ in questo luogo che il 20 gennaio sono stati trovati i resti di sua figlia, Andreea Rabciuc, scomparsa proprio da queste zone il 12 marzo 2022. Mamma Georgeta, con il cuore carico di dolore, va quasi ogni giorno al casolare, a lasciare un cuore, un fiore, un piccolo ricordo di sua figlia. La facciata del casolare abbandonato è ormai piena di pensieri per la ragazza he ha perso la vita a soli 27 anni dopo una nottata burrascosa in una roulotte ad appena 800 metri da qui. In attesa del funerale e dell’ultimo saluto a sua figlia, mamma Georgeta sente la spinta di recarsi ogni volta che può al casolare, dove "è" la sua adorata e unica figlia. Non vuole parlare Georgeta, chiede di rispettare il suo dolore ma vuole cercare di restare vicino ad Andreea.

Non può entrare, il casolare è sotto sequestro e le ossa sono state prelevate dai carabinieri del Sis, eppure il suo cuore dilaniato dal dolore è lì che la porta. E’ li a salutarla e soprattutto a piangerla. Le frasi trovate scritte dentro il casolare con un pennarello erano proprio rivolte a lei e non le lasciano pace. "Se non mi avesse preso il telefono, mamma ti avrei chiamato" le parole che pesano come macigni. La Procura è al lavoro per capire se quelle frasi siano state scritte da Andreea e se sì se lo abbia fatto spontaneamente. L’unico indagato resta l’ultimo compagno della ragazza, Simone Gresti, per omicidio volontario ma anche per istigazione al suicidio. Nei mesi scorsi sulle colline della Vallesina era approdato anche il cane molecolare Bayla che ha aiutato pure per le ricerche di Saman Abbas. Si è cercato per un anno e dieci mesi un corpo, qualsiasi traccia o indizio che potesse portare alla ragazza solare che da qualche tempo non sembrava più serena.

Le ultime ricerche si erano svolte poche settimane prima del ritrovamento dei resti, il 20 gennaio scorso appena sopra l’altro casolare, quello dell’ultima notte di Andreea a meno di un chilometro da quello di via Monte Adamo dove sarebbe morta Andreea. Ma nessuna traccia della dolce ragazza dal ciuffo blu scomparsa dopo una serata trascorsa nella roulotte parcheggiata accanto al casolare sulla Montecarottese, con Simone Gresti, allora suo fidanzato e altri due conoscenti.

Serata in cui non sarebbero mancati alcol e droga. Dopo una notte in cui l’ex di Andreea, Daniele Albanesi e un amico di lei Omar (i due stavano trascorrendo la nottata insieme a Jesi) le avrebbero chiesto più volte di andare a prenderla e portarla via. Alle prime luci dell’alba del 12 marzo dello scorso anno Andreea, dopo una notte di litigi con il fidanzato, se ne sarebbe andata a piedi lungo la Montecarottese da sola. Senza soldi né telefoni che Gresti le avrebbe trattenuto contro la sua volontà "per chiamare la mamma" ha detto Gresti che poi però non ha più digitato quel numero né risposto alle tante telefonate di Georgeta "per non farla preoccupare".

Sara Ferreri