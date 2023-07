Andreea, in attesa del Dna "Da Roma nessun elemento per dire che sia proprio lei"

di Marina Verdenelli

Si attende il Dna ma anche l’esito dell’autopsia svolta a Roma sullo scheletro emerso sabato scorso, nel parco del Pigneto, in via Fieramosca, nella capitale, per capire con esattezza se quei resti sono di Andrea Rabciuc, la 28enne scomparsa dalle campagne di Montecarotto da più di un anno. La procura di Ancona ha già chiesto alle autorità giudiziarie romane di avere entrambi gli esiti anche se la procuratrice capo sulla questione è molto cauta. "Allo stato non vi è alcun elemento - dice Monica Garulli - per attribuire i resti alla 28enne rumena Andreea Marcela Rabciuc scomparsa il 12 marzo del 2022. Sono in corso i rituali accertamenti svolti dalle forze di polizia che procedono per verificare eventuali corrispondenze tra i resti di un corpo umano la cui identità è ignota e persone di cui è stata denunciata la scomparsa". Il confronto del Dna avverrà su tutti quelli in banca dati e relativi a persone scomparse, non solo quello di Andreea e di cui è in possesso la procura dorica. Fino a ieri queste procedure non erano nemmeno iniziate a Roma. Lo scheletro di donna trovato però ha degli indizi circostanziali che hanno fatto sospettare subito della ragazza romena. Intanto la presunta età che il medico legale ha potuto stabilire ad un primo esame, circa 30 anni, e poi il periodo della morte, tra i 6 mesi e un anno. Infine una collanina d’argento, sottile, senza ciondoli, e un lembo di uno zainetto. Collane la Rabciuc ne portava, sono anche in molte fotografie rimaste sui tre profili Facebook che la ragazza aveva. Ne aveva anche di argento o simil argento anche se con dei ciondoli. Il giorno della scomparsa, all’alba, dopo essersi incamminata a piedi per la Montecarottese, a seguito di un litigio avuto con il fidanzato Simone Gresti, non è chiaro se ne indossasse una. Da Roma però sono arrivati i primi avvistamenti della giovane, in zona Magliana, anche se poi non si sono concretizzati.

La procura dorica attende anche le foto della collanina ritrovata al collo dello scheletro. Un particolare che potrebbe essere utile, se riconosciuto; o non essere utile affatto perché il tempo trascorso dalla sua scomparsa è tanto la 28enne potrebbe aver cambiato vestiti, accessori, se la versione di un allontanamento volontario, come ha anche ipotizzato la difesa di Gresti, dovesse prendere campo. Lo scheletro non presenterebbe segni di una morte violenta.