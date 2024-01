Andreea, non si esclude il suicidio. La procura vuole vederci chiaro

Ancona, 23 gennaio 2024 – Andreea Rabciuc potrebbe anche essersi uccisa. La procura di Ancona vuole vederci chiaro sul destino toccato alla 27enne scomparsa due anni fa e i cui resti sarebbero quelli trovati sabato in un casolare nelle campagne di Castelplanio. Gli inquirenti non escludono l'ipotesi di un gesto volontario, dopo il ritrovamento di una corda arrotolata a una trave e di un foglio con delle scritte nei pressi del corpo. Corpo che non sarebbe mai stato spostato dal casolare fatiscente e in parte inagibile, ma al massimo da un ambiente ad un altro dello stesso.

Il dolore della mamma: “Giustizia per la mia bambina”

Andreea, la procura non esclude l'ipotesi del suicidio

La giovane non sarebbe morta per un malore ma al momento è difficile avere riscontri su una possibile overdose. Nè nel casolare, nè nel vicino appezzamento, dove la ragazza aveva trascorso la notte, tra l'11 e il 12 marzo in una roulotte con il fidanzato e con due amici, sono state infatti trovate tracce di stupefacenti.

Attese risposte dall’autopsia

Alcune risposte verranno dall'esito dell'autopsia eseguita ieri (il medico legale si è preso 90 giorni per depositare i risultati), a cui hanno partecipato anche un tossicologo e un entomologo, oltre ad un consulente della difesa. Dallo stesso esame è attesa una risposta sul Dna, che permetterà l'identificazione ufficiale della salma.

Il fidanzato unico indagato

Principale sospettato e unico indagato per omicidio volontario, sequestro di persona e spaccio di sostanze stupefacenti resta il fidanzato di Andreea, Simone Gresti, un 44enne con precedenti per droga, di Moie di Maiolati Spontini. Sinora non è mai stato interrogato e al momento la Procura non ha in programma di sentirlo. Intanto gli è stato sequestrato il cellulare, che sarà esaminato con un accertamento irripetibile il 2 febbraio.