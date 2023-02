Andreea sparita nel nulla da undici mesi. L’unico indagato è il fidanzato

Andreea, scomparsa da Jesi

Jesi (Ancona), 5 febbraio 2023 – Sparita nel nulla da quasi undici mesi. Nessuna traccia di Andreea Rabciuc, 27enne jesina di origini romene, campionessa di tiro a segno, scomparsa il 12 marzo dell’anno scorso dopo un festino all’interno di una roulotte parcheggiata accanto a un casolare abbandonato nelle campagne della Vallesina, in provincia di Ancona. Andreea scomparsa ad Ancona: l'appuntamento e i messaggi cancellati Gli inquirenti, carabinieri e poliziotti, hanno cercato per mesi vicino al casolare a ridosso del fiume Esino. Ma oggi tutto sembra immobile con un unico indagato per sequestro di persona, che ha ancora telefonino, tablet e auto (dove sono state trovate tracce di sangue della ragazza) sotto sequestro. Come può una ragazza di 27 anni – ormai 28, se è ancora viva –, descritta da familiari e amici come molto intelligente e capace di cavarsela da sola anche in situazioni difficili, sparire nel nulla? Continua a chiederselo disperata la mamma, Georgeta Cruceanu, che in diretta a "Chi l’ha visto?" ha attaccato duramente il compagno di sua figlia, Simone Gresti, ancora unico indagato. Dopo quello scontro in tv, Gresti ha deciso di uscire di scena, facendo spegnere i riflettori su di lui. Andreea scomparsa: "Mi disse che l’avevano chiusa...