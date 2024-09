Andreina, nuova edizione per "Fuoco". Recanati ospita gli chef stellati

Lo storico ristorante "Andreina" di Loreto ospiterà, domenica 8, l’11esima edizione di "Fuoco! Dove il gusto incontra le stelle". Iniziata come un incontro di vecchi amici per celebrare la fine della stagione estiva, si è trasformata ben presto in un appuntamento atteso in regione e non solo. Un’occasione per abbattere la barriera tra produttore e consumatore, offrendo un’esperienza unica che fonde incontro, cultura e intrattenimento. Il tema non può essere che il fuoco, elemento centrale della cucina a cui Errico Recanati ha dedicato gran parte della sua ricerca nel campo della ristorazione. Un’occasione di incontro per grandi chef che sono principalmente amici, un momento di curiosità e di confronto in cui il pubblico avrà la possibilità di vedere grandi chef all’opera.

La serata avrà inizio a partire dalle 19.30: tra gli chef presenti, Chicco Cerea, 3 stelle Michelin con il suo ristorante Da Vittorio o Gennaro Esposito, 2 stelle Michelin con La Torre del Saracino.

Altri 50 chef, stellati e non, concorreranno a rendere la serata unica e imperdibile per appassionati e curiosi. Nel corso della serata lo chef Recanati presenterà "Frrigo", il gelato creato per la ristorazione, cioè tre gusti dai sapori antichi frutto di ricerca e sperimentazione continua. A completare la proposta diverse performance legate al fuoco, ed altri live relativi ad altre realtà artistiche davvero imperdibili in una location con i fiocchi.