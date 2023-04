Andreoni: "Valutiamo casi più difficili"

Ci sono tante persone che hanno bisogno di un aiuto a Osimo. "In questi giorni sono in valutazione casi emergenziali che potrebbero necessitare di un’ospitalità – afferma il vicesindaco e assessore ai Servizi sociali di Osimo Paola Andreoni -. Osimo per affrontare le emergenze abitative dispone presso la casa Asso di cuori di sei posti letto. Chi viene accolto ha la possibilità di permanere per un tempo limitato che va dai 60 giorni prorogabili secondo le valutazioni dei servizi sociali. Per i pasti, per coloro che non possono provvederne autonomamente, il Comune si avvale della mensa gestita dall’associazione "L’Accoglienza" con la quale ha stipulato una convenzione. La struttura per come è concepita e organizzata non può accogliere in via definitiva le persone ma risponde per casi emergenziali. Le proroghe vengono concesse considerando le varie situazioni dato che ogni persona ha una sua storia e le proprie fragilità e complessità. Come servizi si è scelto ormai da anni di lavorare in rete con le associazioni del territorio". L’Ambito territoriale XIII con il Comune di Osimo capofila ha rafforzato la rete dei servizi locali rivolti alle persone in situazione di grave deprivazione materiale, senza dimora o in condizioni di marginalità anche estrema, tramite il finanziamento delle attività dei servizi per il contrasto alla povertà e di servizi di "Housing first". "E’ stata prevista l’attivazione di una figura specializzata innovativa, l’operatore territoriale. Questo ruolo è stato pensato per alleggerire il grande lavoro delle assistenti sociali reso più difficoltoso da un’utenza più numerosa e da una casistica sempre più complessa".