Aneurisma, ricoverato il sindaco Bartozzi

Ricoverato in Terapia intensiva il sindaco Damiano Bartozzi colpito da aneurisma cerebrale. Il malore è sopraggiunto martedì sera quando il primo cittadino che a maggio compirà 64 anni è stato portato in ospedale in gravi condizioni. Il sindaco Bartozzi resta strettamente monitorato e, nelle ultime ore, si sarebbe risvegliato dalla sedazione ma solo nelle prossime ore e giorni i medici potranno appurare se l’aneurisma cerebrale abbia portato conseguenze gravi per lui. Ieri la drammatica notizia si è diffusa in paese dove in tanti sono in ansia per le condizioni di salute del sindaco. Nel frattempo a portare avanti l’attività amministrativa in Comune c’è il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Andrea Tittarelli.

L’ultimo periodo non è stato semplice dal punto di vista amministrativo per il sindaco Bartozzi che è stato eletto quattro anni fa con la lista civica "Democrazia Solidarietà". Nell’ultimo periodo dopo le dimissioni dell’assessore Leila Hojat Gholamhazrat ha dovuto mettere in campo un rimpasto di giunta per arrivare al termine del mandato amministrativo e alle elezioni del prossimo anno che comunque, secondo quanto da lui dichiarato, non lo rivedrebbe di nuovo candidato.

sa. fe.