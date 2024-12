Anfetamine nello zaino. Testimone scagiona l’artista anconetano

Arrestato per droga di ritorno da un rave party autorizzato, assolto Luigi Monti, 52 anni, di professione artista. La sentenza è stata emessa ieri mattina. Un testimone ha scagionato l’imputato sostenendo che la sostanza stupefacente che i carabinieri avevano trovato a bordo dell’auto condotta dal 52enne, anfetamina dentro ad uno zaino, era stata acquistata insieme a lui ma per uso personale del testimone. Il festino si era tenuto a Montecarotto. Il controllo, fatto dai carabinieri del Radiomobile, risale alla mattina del primo maggio scorso, in via Posatora. Erano le 9.30 quando i militari avevano fermato una Polo Volkswagen. Guidava il 52enne e a bordo c’erano anche un 35enne e un 25enne, anche loro anconetani, denunciati a piede libero con la stessa accusa del più anziano e per porto di oggetti atti ad offendere. Nell’auto c’era una mattonella sporca di sostanza stupefacente e un taglierino. Nello zaino c’erano nove involucri di anfetamina per quasi 9 grammi. A casa del 52enne erano stati trovati altri piccoli quantitativi di droga.