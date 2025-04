Anfiteatro, l’effetto è mozzafiato. Dall’alto una vista tra cielo e mare

Di luoghi splendidi, capaci di regalare scorci straordinari, il centro storico di Ancona ne offre molti. Ma forse nessuno ha il fascino di quello che ieri, per la prima volta dopo tempo immemorabile, alcuni fortunati hanno potuto percorrere. E’ il camminamento di ronda che sovrasta l’Anfiteatro romano. Guardando verso gli scavi lo sguardo punta a nord, verso il porto. Ma girandosi ci sono solo il cielo e il mare. Da qui si vede l’intera scogliera e la spiaggia che dalla Fincantieri arriva al Passetto. L’effetto è mozzafiato. Qui c’è Ancona, la sua ‘anima’, la sua autentica ‘grande bellezza’, fatta di un prezioso connubio tra manufatto umano e ambiente naturale.

E’ il direttore del Museo Archeologico Diego Voltolini a spiegare che "la novità del camminamento di ronda permette di vedere dall’alto l’area, ma soprattutto di inserire l’Anfiteatro in quello che è il paesaggio culturale del centro storico di Ancona tra mare e città". La buona notizia è che il camminamento sarà aperto al pubblico in occasione delle visite all’anfiteatro. Quindi ogni martedì di aprile e maggio (ore 10) e poi, nel corso dell’estate, in occasione di tutte le visite che verranno concordate insieme al Comune, che se ne occuperà direttamente (così come della manutenzione ordinaria). La visita avrà una durata di circa tre quarti d’ora. La speranza è che le aperture possano essere programmate durante il weekend, dal venerdì (giorno di arrivo di molti crocieristi) alla domenica.

Altra bella novità è l’apertura del cancello che si trova poco dopo la fine del camminamento, e che permette di entrare nel Parco del Cardeto. Un ideale invito a scoprire un ulteriore gioiello della città. Quanto all’Anfiteatro romano, Luigi Gallo spiega che l’intera l’area è interessato da ‘un grande progetto di scavi, nuovi interventi per la valorizzazione, rifacimento delle pedane e passerelle. Vorremmo anche scavare maggiormente le sedute, e magari anche recuperare la possibilità di fare spettacoli sedendosi sulle sedute originali. Insomma vorremmo trasformarlo completamente. A fine anno metteremo a gara i lavori". Naturalmente si interverrà anche sulla scala (oggi piuttosto disagevole) che porta al camminamento di ronda.

Diego Voltolini, direttore del Museo Archeologico Nazionale delle Marche, aggiunge che "cambieremo la tettoia e metteremo delle passerelle che consentano di scendere al livello dei mosaici, cosa oggi impossibile. Da lì si potranno anche ammirare gli affreschi alle pareti". Voltolini spiega che "abbiamo ereditato tutta una parte di studio e approfondimento svolto dai colleghi della sovrintendenza che ha permesso di mappare ogni singolo muro dell’Anfiteatro per capire a quale edificio realmente appartenesse, anche a quelli che ora non vediamo più, dal carcere al convento cinquecentesco. Andranno fatte poi delle scelte tra cosa si può e si deve mantenere perché anche alcune strutture sopra l’Anfiteatro fanno parte della storia di Ancona. Per esempio le strutture visibili delle cantine del convento, se raccontate, risulteranno interessanti anche quelle. Ci sarà anche una nuova segnaletica e una nuova mappa. Il nuovo percorso sarà diverso dall’attuale". Che si riesca davvero a fare di Ancona una autentica città turistica? Se così accadrà la giornata di ieri sarà ricordata come un piccolo ma importante passo in avanti.