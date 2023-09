Anfiteatro romano e Chiesetta di Portonovo: visite guidate

Un weekend all’insegna della cultura. Oggi e domani si celebrano le ‘Giornate Europee del Patrimonio’, iniziativa ideata dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione europea per favorire il dialogo e lo scambio tra gli Stati membri della Convenzione culturale europea del 1954. La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino propone una serie di aperture straordinarie in due luoghi simbolo di Ancona: l’Anfiteatro romano e la chiesa di Santa Maria di Portonovo. L’anfiteatro potrà essere visitato oggi e domani dalle ore 10 alle 18, con ingresso libero. Previste visite guidate in compagnia del personale del ministero. Oggi, inoltre, alle ore 10.30 è in programma una visita tattile sensoriale organizzata in collaborazione con il Museo Omero. Lo stesso museo nelle due giornate (ore 17) propone una visita guidata alla Collezione Design.

La chiesa di Santa Maria di Portonovo sarà aperta oggi dalle ore 10 alle 21, con ingresso libero. Tre le visite guidate previste: alle ore 15, alle 16 e alle 17, con il personale del ministero ad illustrare storia ed elementi artistico-architettonici dell’edificio. Alle ore 18 ad allietare i partecipanti ci sarà un evento musicale. Domani apertura dalle ore 10 alle 18. In mattinata (ore 11) seconda visita tattile sensoriale in collaborazione con il Museo Omero.

In Pinacoteca oggi e domani sono gli ultimi due giorni per visitare la mostra "Vanvitelli e Ancona. Sogni, progetti e rivincita di un grande architetto", a cura di Stefano Zuffi. In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio oggi (ore 17.30) si potrà partecipare alla visita guidata alla mostra dedicata al celebre architetto, che si colloca nell’ambito delle celebrazioni per i 250 anni della morte. Si potranno ammirare, tra gli altri capolavori, la Mole Vanvitelliana e la Chiesa del Gesù.