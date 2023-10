Anfiteatro romano, nuove aperture e visite

Dopo l’apertura straordinaria in occasione de ‘Le idi di marzo’, con Alessandro Preziosi, ieri l’amministrazione comunale ha annunciato altre aperture del sito archeologico anconetano. Una notizia che è arrivata dagli ambienti ministeriali. Il Segretariato regionale Marche del Ministero della Cultura, infatti, ha reso noto che l’anfiteatro romano di Ancona sarà di nuovo visitabile, in maniera libera, gratuita e senza prenotazione nei prossimi festivi. L’iniziativa riguarda le prossime domeniche del mese, l’8, il 15 e il 22 ottobre, dalle ore 10 alle 14. Effettivamente adesso le aperture al pubblico per le visite del sito probabilmente più suggestivo e di valore della città iniziano a diventare abbastanza frequenti. Il tutto dopo anni di scarse iniziative. Il cambio al vertice della Soprintendenza unica (anni fa le due soprintendenze, ai beni architettonici e archeologici, erano separate) dei beni culturali sta portando profondo giovamento.