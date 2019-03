Ancona, 24 marzo 2019 - Trovata in casa con una ferita alla testa, scatta l’indagine della polizia. Quello che in un primo momento poteva avere i contorni di un omicidio, alla fine si è rivelato un tragico episodio accidentale, con ogni probabilità legato ad un malore. L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio verso le 16,30 in via Sanzio, a due passi dalla sede della Regione Marche e del parco della Cittadella, all’interno di un appartamento del civico 77. La vittima è Angela Maria Capuzzi, una pensionata di 75 anni, sola in casa al momento della crisi. Sarebbe stato il figlio a dare l’allarme dopo che, preoccupato per la mancata risposta alle telefonate da due giorni, si sarebbe recato sul posto, facendo la drammatica scoperta.



Stando a fonti investigative, la donna non rispondeva al telefono dal giorno precedente. In casa gli inquirenti hanno trovato molto sangue in varie stanze, mentre il corpo era riverso a terra in cucina. Questo aveva fatto pensare ad una scena sospetta, fino addirittura ad ipotizzare un delitto. In realtà è probabile che il sangue sia stato provocato da un’emorragia e, in parte, dalla caduta a terra e dal trauma alla testa successivo. E’ probabile che la poveretta abbia tentato di dare l’allarme e, in preda al panico, abbia girato diversi ambienti della casa prima di crollare al suolo in cucina. La presenza del sangue ha allarmato tutti e fatto scattare un’indagine più approfondita, tanto da richiedere sul posto l’intervento della polizia scientifica per i rilievi. I primi ad essere chiamati in causa sono stati i sanitari del 118 che ha subito inviato un equipaggio. Il medico in servizio non ha potuto far altro che constatare il decesso della pensionata.



Nel frattempo era stata avvisata la polizia, con il primo intervento delle volanti seguito poi, vista la complessità della scena, da quello dei colleghi della squadra mobile. In via Sanzio, in un secondo momento, è intervenuta anche la dottoressa Loredana Buscemi, il medico legale incaricato dalla procura. L’appartamento era in ordine, non c’erano segni di effrazione sulla porta o altri elementi che farebbero pensare ad altre ipotesi sospette.

p.cu.

