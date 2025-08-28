Angelica Lupacchini, insulti sessisti per la consigliera FdI: “Non mi fermeranno”

Ancona, 28 agosto 2025 — Una nuova vicenda di violenza verbale nei confronti delle donne nella politica locale scuote le Marche. Angelica Lupacchini, consigliera comunale di Fratelli d’Italia ad Ancona e candidata al consiglio regionale, ha denunciato insulti sessisti ricevuti attraverso i social. A colpirla in particolare sono stati i messaggi di un (apparente) uomo della provincia di Siena, di 58 anni, che le ha scritto frasi offensive e volgari — tipo (e riportiamo solo la meno peggio) “Mi ucciderei se avessi una figlia come te, querela quello che ti pare” — in risposta all’annuncio della consigliera di procedere per vie legali.

Dopo gli insulti, rivolti nel post nel quale Lupacchini annunciava la sua candidatura alle regionali, la 32enne ha scelto di rendere pubblici gli insulti, pubblicandoli in una storia su Instagram. “Ogni insulto ricevuto è un segno che siamo ancora indietro — scrive — Ma io lo trasformo in energia: apro la mente, accolgo, imparo. La politica non deve ridurre le donne al silenzio, deve dar loro voce. E la mia voce è un viaggio che non si ferma”.

Le reazioni della consigliera sono chiare e decise: non intende restare in silenzio di fronte a questo tipo di violenza, né permettere che la politica diventi un’arena di attacchi personali e sessisti. Gli insulti ricevuti non resteranno impuniti, con la Lupacchini che ha annunciato di voler procedere legalmente nei confronti degli autori, in particolare per la frase dove l’uomo ha preso di mira gli arti inferiori della giovane.

In una nota ufficiale diffusa ai media, Lupacchini ha commentato: “Ho letto parole violente e offensive rivolte alla mia persona. Non mi nascondo: fanno male, ma non mi fermeranno — le sue parole — Non accetto che la politica venga ridotta a una gara di insulti o a un attacco al corpo e alla dignità delle donne. Credo che le Marche meritino un confronto alto, fatto di idee, progetti e rispetto reciproco”.

Lupacchini ha rivolto un appello alla cittadinanza: “Chiedo a tutti di non restare indifferenti di fronte a queste derive. Il rispetto deve tornare a essere il fondamento del vivere civile e della vita pubblica — ha concluso — Trasformiamo insieme l’odio in un impegno più grande: quello per una politica a misura di persone, capace di guardare avanti. Contestualmente, annuncio che procederò per vie legali nei confronti degli autori di minacce e insulti: la libertà di parola non può mai diventare libertà di offendere o intimidire”.