Angelini sbarca in città: "Ecco la nuova farmacia"

Una nuova farmacia in Corso Amendola. La famiglia Angelini, farmacisti da ben tre generazioni, apre le porte della nuova farmacia del centro. È la prima targata Angelini ad Ancona, le altre otto si trovano sparse tra Roma e il resto delle Marche (Civitanova, San Benedetto e via dicendo). Il taglio del nastro è previsto per domani, in Corso Amendola 5, nei locali dell’ex farmacia Ancona, riammodernati e rivisti. Alle 11.30, la cerimonia ufficiale alla presenza delle autorità cittadine. L’inaugurazione sarà celebrata tutto il giorno con un open day dalle 10 di mattina fino alla sera. Il titolare, Michelangelo Angelini, ha rilevato la gestione e ampliato gli spazi: "Con i nuovi servizi, la farmacia è un hub sperimentale della ´farmacia dei servizi´ a livello regionale".

Un punto di presidio per il sistema sanitario, quello di Corso Amendola, sempre più indispensabile per la città. Sì agli Ecg, insieme all’holter pressorio e cardiaco. Ma largo anche alle vaccinazioni antinfluenzali, alle punture contro herpes e Covid, oltre – chiaramente – alle prenotazioni Cup gratuite. "In questo modo, vorremmo riuscire a decongestionare studi medici e ospedali, smaltendo le varie richieste dell’utenza", fa il dottor Angelini. "Con la pandemia, le farmacie hanno riscoperto il ruolo di protagoniste e hanno continuato a lavorare, insieme a cliniche e ospedali, in uno dei momenti più difficili, contribuendo al funzionamento della sanità". In Corso Amendola, un team di 7 persone evaderà le richieste della gente. Durante la presentazione, che durerà tutto il giorno, i farmacisti offriranno ai clienti e ai cittadini, l’opportunità di festeggiare la nuova apertura e di conoscere lo staff, esperto e professionale. Si parlerà di consulenze e di servizi, nell’accogliente atmosfera dei nuovi e ampi spazi pensati ad hoc e dedicati alla salute e al benessere. Brindisi inaugurali e gadget ai presenti. E come se non bastasse, nella sezione dedicata all’estetica verranno offerti servizi gratuiti di make-up artist, grazie alla presenza del truccatore professionale di Diego Dalla Palma. Per festeggiare il nuovo negozio nei pressi dell’ex Sert, a due passi dall’ex Umberto I, la Farmacia Angelini dal 16 marzo darà il via al "Mese della salute". Si potranno quindi acquistare tre prodotti pagandone solo due. L’offerta è valida su tutti i prodotti presenti in farmacia (esclusi quelli con ricetta). Nicolò Moricci