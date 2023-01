"Anima slava", sul palco con la Form anche il pianista Gianluca Luisi Dirige il maestro Massimiliano Caldi

Un concerto dedicato alle più belle pagine di due famosi compositori di cultura slava eseguite da un grande interprete del pianismo internazionale e da una delle più importanti istituzioni orchestrali italiane. Oggi alle ore 21 si esibiscono, al Teatro Valle di Chiaravalle, Gianluca Luisi e l’Orchestra Filarmonica Marchigiana, diretta dal M° Massimiliano Caldi in un concerto dal titolo Anima Slava, realizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Biglietti da 10 a 12 euro, under 19 a 5 euro. Info: 071-9499266268