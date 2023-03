Animali a rischio Chiodi nelle polpette: nuove segnalazioni

Viale della Vittoria, polpette di carne con chiodi dentro: allarme per gli amici a quattro zampe. Torna l’incubo delle esche avvelenate per cani e gatti in pieno centro. Gli ultimi avvistamenti risalivano a qualche mese fa, quando dei wurstel con viti di acciaio erano stati segnalati nel quartiere di Brecce Bianche. Stavolta, invece, siamo a due passi da piazza IV Novembre, proprio nei pressi del Passetto. Ad avvisare la cittadinanza, è un’utente che, tramite Facebook, ha pubblicato una foto con la scritta: "Altezza bar Cangiani, viale della Vittoria, attenzione!". Decine le ricondivisioni del post, con altrettanti commenti di indignazione. "Che schifo l’essere umano" - commenta qualcuno. "Segnalazione subito alle forze dell’ordine. In zona ci sono diverse telecamere". Sembra che il comando della polizia locale – a cui spettano solitamente le indagini di questo tipo – sia già stato informato. Se così fosse, gli agenti faranno il consueto sopralluogo, probabilmente tappezzando la zona con cartelli di monito. Gli stessi che tra dicembre 2022 e gennaio 2023 erano comparsi in piazza Cavour. Anche questo luogo era stato colpito dalle esche. Le zone più gettonate sembrano essere quelle immerse nel verde, tra i cespugli e gli alberi del capoluogo, in mezzo al terriccio o alle sterpaglie, dove gli amici a quattro zampe solitamente amano sgambettare. "Bisogna prestare la massima attenzione, perché un cane goloso potrebbe sentire l’odore del würstel e mangiarlo. In questi casi, è importante la museruola" - aveva detto qualche settimana fa Massimiliano Stampella, della Lega anti vivisezione.

Nicolò Moricci