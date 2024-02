Animali per disabili, spariti uccelli e pecore

Furto senza cuore alla fattoria dei Sogni: portate via sei pecore e sette pappagalli, animali che erano utilizzati per la terapie con le persone disabili. "Neve e Macchia – spiega la padrona di casa Selena Abatelli – erano le due pecore di poco più di un anno che ho salvato. La prima, salvata dalla Pasqua, l’altra cresciuta da me con il biberon. Sono entrati dal cancello sul retro dove hanno tagliato il lucchetto poi sono entrati nella serra dove hanno rubato un trasportino. Nella casetta hanno preso una gabbia per portare via i pappagalli: ’Sole l’Amazzone’ che ha una spalla rotta e non riesce a volare e tutte le sei Calopsite. Sono animali con disabilità – lancia l’appello sui social Selena – non valgono soldi ma valgono tanto sentimentalmente per noi. Vi prego aiutateci a ritrovarli. Non mi importa dei danni che hanno fatto: le cose materiali si aggiustano. Ma ora loro saranno terrorizzati spaventati". A scoprire il furto ieri alle 11 la mamma di Selena che ha trovato anche un frollino appeso a una tenda a mo’ di impiccato. "Un gesto di sfregio, mia madre si è sentita male" aggiunge. Sul posto i carabinieri.

sa.fe.