Anita Balducci ha compiuto 100 anni: festa alla casa di riposo

La Casa di Riposo "Fondazione O.P. Verri Bernabucci Uccelini Amurri" ha festeggiato ieri un compleanno d’eccezione. La signora Anita Balducci ha compiuto ben 100 anni. Nata il 28 marzo 1923 nell’allora Convento di Madonna del Sole, lì è vissuta fino al matrimonio avvenuto nel 1949. Dopo le nozze si è trasferita in campagna, in via Santa Lucia, dove ha formato la sua nuova famiglia e dove è diventata mamma di due figli Giuliano e Vittorugo, e poi è diventata anche nonna di due nipoti, Valeria e Federica e oggi ha anche due pronipoti, Enrico e Alberto. Dal 2019 la signora Anita si è trasferita in quella che considera la sua terza casa, la Casa di Riposo. Dotata ancora di lucidità e spirito, Anita sa farsi amare da tutti e lei stessa non manca mai di elargire complimenti e premure sia verso gli altri ospiti che verso il personale. A festeggiare Anita, oltre ai familiari e al personale della Casa di Riposo, anche l’assessore Luca Baldi, in rappresentanza del Comune e di tutta la comunità belvederese.