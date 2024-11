Ankon Dorica e Avis Arcevia soli al comando

Nona giornata in Seconda Categoria, ci si avvicina a un terzo di stagione regolare e vi si arriva con due squadre solitarie al comando nei gironi anconetani, il C e il D: sono Avis Arcevia e Ankon Dorica, col vantaggio di quest’ultima salito a 3 punti sul Loreto secondo in classifica. Decisamente più corta invece la classifica nel girone C, dove l’Arcevia rimane solo grazie al successo in trasferta 1-0 sul campo della Serrana. Tra le inseguitrici c’è pure il Trecastelli che ha dato spettacolo nel match interno contro l’Aurora Jesi: è finita 6-3 per i locali mentre ha segnato 6 reti pure il Monte Roberto, che non ha lasciato scampo a un Borgo Molino battuto con un punteggio tennistico senza riuscire a segnare nemmeno un gol. Proprio le due squadre che hanno incassato sei reti in quest’ultima giornata, Aurora Jesi e Borgo Molino, chiudono la graduatoria nel gruppo C mentre nel D il fanalino di coda è l’Europa Calcio. 9° Giornata. Girone C. Risultati. Corinaldo-Chiaravalle 1-1; Le Torri Castelplanio-Cupramontana 1-1; Monsano-Terre del Lacrima 0-2; Monte Porzio-Rosora Angeli 1-0; Olimpia Ostra Vetere-Senigallia Calcio 3-0; Serrana 1933-Avis Arcevia 0-1; Trecastelli-Aurora Jesi 6-3; Monte Roberto-Borgo Molino 6-0. Classifica. Avis Arcevia 19; Trecastelli 18; Olimpia Ostra Vetere, Cupramontana, Le Torri Castelplanio 17; Monte Roberto, Corinaldo 16; Chiaravalle 13; Serrana 1933 12; Terre del Lacrima 10; Rosora Angeli, Monsano 9; Senigallia Calcio, Monte Porzio 8; Borgo Molino 5; Aurora Jesi 3. Prossimo turno. Aurora Jesi-Olimpia Ostra Vetere; Avis Arcevia-Monsano; Borgo Molino-Le Torri Castelplanio; Chiaravalle-Trecastelli; Cupramontana-Corinaldo; Rosora Angeli-Monte Roberto; Senigallia Calcio-Serrana 1933; Terre del Lacrima-Monte Roberto

Girone D. Risultati. Agugliano Polverigi-Camerano 1-1; Ankon Dorica-Villa Musone 3-1; Candia Baraccola-Loreto 1-1; Giovane Offagna-Falconarese 1-1; Leonessa Montoro-Piano San Lazzaro 3-1; Nuova Sirolese-GLS Dorica 1-0; Palombina Vecchia-Europa Calcio 4-0; SA Castelfidardo-Osimo Stazione Five 1-4. Classifica. Ankon Dorica 23; Loreto 20; SA Castelfidardo 19; Palombina Vecchia 15; Piano San Lazzaro 14; Osimo Stazione Five, GLS Dorica, Osimo Stazione, Nuova Sirolese 13; Agugliano Polverigi 12; Leonessa Montoro, Candia Baraccola 11; Falconarese 8; Giovane Offagna 7; Camerano 6; Europa Calcio 5. Prossimo turno. Camerano-SA Castelfidardo; Europa Calcio-Ankon Dorica; Falconarese-Agugliano Polverigi; GLS Dorica-Leonessa Montoro; Loreto-Nuova Sirolese; Osimo Stazione Five-Palombina Vecchia; Piano San Lazzaro-Giovane Offagna; Villa Musone-Candia Baraccola.

Andrea Pongetti