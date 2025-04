Ankon d’oro, il festival unisce teatro e patrimonio

Il 6 aprile segna un momento speciale per il festival Ankon d’oro ON : la premiazione della sua terza edizione, un evento che rappresenta un simbolo di ripartenza e innovazione per il teatro. Quest’anno il festival ha scelto di unire la cultura teatrale al patrimonio storico di Ancona, assegnando i premi in alcuni dei luoghi più iconici della città. Un’iniziativa che crea un ponte tra arte scenica e identità urbana, offrendo un’esperienza unica in cui il teatro diventa anche strumento di valorizzazione territoriale. Nonostante l’assenza di una location fisica, Ankon d’oro ON ha saputo reinventarsi.