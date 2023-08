Anna Bonacci, stasera si chiude

Ultimo appuntamento, stasera alle 21.30, per la rassegna Anna Bonacci, organizzata dall’associazione culturale Koinè in collaborazione con il Comune e la partecipazione di compagnie teatrali da tutta la regione. Alla Corte del Castello di Falconara Alta, oggi è prevista la premiazione delle compagnie partecipanti ad una kermesse riproposta ogni estate e che, anche quest’anno, si è rivelata un grande successo. Le compagnie premiate saranno ‘La Rama’ di Monte San Vito, ‘La Sciabica’ di Marzocca, ‘La Nuova’ di Belmonte Piceno e ‘Il Palcoscenico’ di Macerata. Dopo la premiazione spazio al tributo ai Pooh, a cura della band Spring P Project, che riproporrà i principali successi del celebre gruppo italiano. Per raggiungere il Castello di Falconara Alta sarà confermato il servizio di bus navetta che partirà da piazza Garibaldi alle 20.30, con ritorno sempre in piazza Garibaldi al termine dello spettacolo. Per tutte le informazioni si può chiamare il numero 347.6043522.