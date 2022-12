Anna Grasso si candida: è già polemica sul logo

Neppure il tempo - per Pd, Cinque Stelle, civiche e comitati ambientalisti - di lanciare Annavittoria Banzi quale candidata sindaco, che nella stessa giornata di mercoledì ne è arrivato un altro a sorpresa: anche Anna Grasso sarà della partita alle Amministrative 2023. Le conseguenze dell’annuncio, pubblicato sul blog Facebook Noizerouno, hanno scatenato però un maremoto di reazioni in città e... nel mondo sportivo. Sì, perché la Grasso ha svelato anche il logo della sua lista, Falconara Libertas, nel quale campeggia un falco già noto ai cittadini. Perché sarebbe lo stesso del Città di Falconara, società di calcio a cinque, che seppure ne ha fatto a meno da qualche anno (in luogo di un falcone), ne ha rivendicato la paternità per un motivo semplice: "Siamo apolitici e apartitici, quel logo può confondere la nostra posizione e quella degli elettori", il senso di un comunicato diramato ieri. Tant’è che il Città di Falconara ha chiesto l’immediata modifica del simbolo (il falco del club era blu o bianco, quello della Grasso è tricolore): "In merito all’annuncio della candidatura a sindaco della dottoressa Anna Grasso per le elezioni amministrative 2023 del Comune di Falconara Marittima – si legge in una nota - l’Asd Città di Falconara chiede ai responsabili della lista civica a sostegno, Falconara Libertas, di modificare il simbolo della stessa, riconducibile alla nostra squadra di calcio a 5. Il simbolo del falco, infatti, è stato quello ufficiale del Città di Falconara dalla sua fondazione al 2019 e figura tuttora nel materiale sportivo, nel grande striscione che campeggia al palas durante le partite e in altro materiale promozionale (felpe, maglie, bandiere, gagliardetti, ecc). Peraltro tale simbolo è frutto di opera d’ingegno espressamente commissionata dall’Asd a un professionista del settore pertanto riteniamo sia opportuno, nel rispetto di tutti, non generare confusione nei cittadini elettori". Insomma, da una partita sportiva per le Citizens a una partita elettorale nella quale non vogliono essere immischiate. E dall’entourage della Grasso, quali reazioni? Al momento nulla. Quel che è certo è la discesa in campo della 46enne, commissario della Polizia Locale di Jesi, che guiderà una lista ispirata a "valori cristiani per una giustizia sociale". Anna Grasso è nota per la sua appartenenza di lungo corso al sindacato Ugl o la presidenza regionale dell’Anvu, l’associazione nazionale dei vigili urbani. Accanto alla Lega, all’epoca "dell’autovelox della discordia", ha avviato un class-action pro automobilisti, vincendo oltre 300 ricorsi. Ora, per cominciare la sua campagna elettorale, dovrà prima vincere la partita del logo contestato.

Giacomo Giampieri