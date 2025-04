"Anna Tifu suona Beethoven":. Davide Trolton dirige la Form

Doppio appuntamento con ‘Anna Tifu suona Beethoven’, il nuovo concerto del programma della FORM - Orchestra Filarmonica Marchigiana. Questa sera (ore 21) al Teatro Pergolesi di Jesi e sabato (ore 21) al Gentile di Fabriano protagonisti saranno due giovani di grande talento: la violinista Anna Tifu, vincitrice del Concorso Enescu che l’ha lanciata sulla scena internazionale, e che oggi è regolarmente ospite delle più prestigiose stagioni di concerti italiane e internazionali, e il direttore Davide Trolton, classe 2001, allievo di Daniele Gatti, una promessa brillante nel mondo della direzione d’orchestra, vincitore del XVII Premio Nazionale delle Arti.

Il programma inizia con Concerto per violino e orchestra in re magg. Op. 61, la principale composizione per violino e orchestra di Beethoven, che stabilisce con l’orchestra un’intima complicità e probabilmente per questo non ebbe un grosso successo all’epoca in cui si esaltava il virtuosismo del solista. Fu poi Mendelssohn, quasi 40 anni dopo, a riesumare il Concerto in un’esecuzione londinese con solista Joseph Joachim. Da quel momento il Concerto si stabilisce saldamente fra i capolavori più celebri e amati da interpreti e pubblico.

Nella seconda parte si ascolterà la Sinfonia n.2 in re magg. Op. 36, opera pervasa di energia e serenità, nonostante in quegli anni si manifestano in modo acuto i problemi di sordità del compositore. Anche in questo caso, Beethoven propone qualcosa di eccessivo e sorprendente; l’opera ancora risente delle influenze della tradizione, ma porta la sua arte di comporre a un punto cruciale che lo ha reso immortale.