"Annata difficile, cerco nuovi stimoli. Ho il bisogno di un nuovo ambiente"

Da Ancona a Brighton, nuovo quartier generale per gli allenamenti di Simone Barontini. Il mezzofondista anconetano, cresciuto nella Stamura, volerà in Inghilterra il 1 ottobre. Nuova avventura quindi per "Baro" che nel sud dell’Inghilterra andrà alla ricerca di nuovi stimoli, salutando, non senza dispiacere, dopo quasi quattordici anni, il coach di una vita, il dorico Fabrizio Dubbini.

"Si può dire che è stato più lui di me a spingermi a prendere questa decisione - confida Barontini (Fiamme Azzurre), classe 1999 -. Vorrei trovare nuovi stimoli dopo un’annata dove non è girato niente per il verso giusto (argento nei tricolori indoor di Ancona negli 800 metri, ndr). Problemi fisici? No, non lo sappiamo neanche noi. Dispiace, ma il cambiamento non è sicuramente legato all’aspetto tecnico, ma motivazionale. Sento il bisogno anche di cambiare il luogo degli allenamenti".

Barontini sulla pista inglese sarà allenato da Jonathan Bigg, ex responsabile della Federazione di atletica inglese coadiuvato da Dan Stepney attuale collaboratore della federazione britannica. E avrà un gruppo di compagni di allenamento internazionale, con atleti inglesi, ma anche irlandesi.

Insomma gli stimoli non mancheranno "visto che tutti faremo le stesse cose. Anche ad Ancona ci sono ragazzi in gamba che mi davano del filo da torcere e qualche volta mi battevano pure, ma a volte, al mattino, mi trovavo solo al campo ad allenarmi". Insomma il 2026 dovrà essere la stagione del riscatto per Barontini, pluricampione italiano negli 800 metri. "Adesso penso solo a iniziare, ad ambientarmi, ad allenarmi, poi vedremo".

Di sicuro fa un certo effetto la separazione con il coach di una vita, Dubbini, anconetano come Barontini. "Con Fabrizio ci siamo lasciati bene, ci mancherebbe che sia il contrario, c’è solo tanto dispiacere, quello sì. Insieme abbiamo costruito qualcosa di bello e che rimarrà nel tempo, ma ora penso che questa sia la scelta più giusta". Un legame iniziato nel 2012, sempre in crescendo a parte gli ultimi mesi, tanti ricordi. Quelli più belli.

"Penso alla prima vittoria, avevo 15 anni, a Borgo Valsugana, nei 1200 siepi. Poi quella in azzurro agli Europei Under 23 nel 2021, a Tallinn, negli 800 metri (l’11 luglio, lo stesso giorno del trionfo continentale della Nazionale di calcio a Wembley, ndr), ma soprattutto il ricordo più bello è il percorso iniziato nel 2012 con Fabrizio e che ci ha portato al culmine con la partecipazione alle Olimpiadi dell’anno scorso a Parigi (semifinalista, ndr). Ce l’abbiamo fatta grazie alla passione per l’atletica che è riuscito a trasmettermi visto che prima dell’atletica ho praticato altri sport come il calcio e il nuoto. Lui mi ha trasmesso la passione, quella che ci vuole per conquistare i risultati, fondamentale, oltre a metterci impegno, dedizione, sacrificio e il lavoro che sono comunque importanti".