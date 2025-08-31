Annegata ai Lavi di Sirolo, il sindaco: "Vietare la balneazione in quel punto?. Allora dovrei chiudere quasi tutto"

La morte della 23enne brianzola Sofia Pozzi, annegata al largo dei Lavi a Sirolo giovedì scorso mentre nuotava con gli amici, addolora tutti e ha fatto sollevare dubbi sulla balneabilità del tratto che hanno raggiunto l’attenzione del sindaco Filippo Moschella.

Sindaco, la zona è balneabile? "La zona è balneabile (come tutte quelle simili, ad esempio, della Liguria), però è chiaro che se c’è mare grosso il pericolo esiste. C’è un rischio che è legato anche all’approccio del bagnante che deve essere di cautela nell’utilizzo delle spiagge soprattutto quelle a picco sul mare. Da parte nostra cerchiamo sempre di diminuirlo, ecco perché abbiamo costituito un gruppo di intervento, assieme al Comune di Numana e alla Cri, per intervenire in pochi minuti e arrivare sul posto quando si verificano situazioni critiche".

Quali sono i punti più critici? "In quel punto dei Lavi sono presenti le boe rosse, la Capitaneria di porto ci impone di segnalare tutti gli specchi d’acqua ’difficili’. Dalla spiaggia dei Gabbiani, subito dopo le Due Sorelle, allo scoglio della Vela sono presenti le boe gialle, non si può cioè entrare in acqua per fare il bagno né arrivare sulla spiaggia perché è un versante della costa molto inclinato dove sussiste il pericolo di crolli, come stabilito da una disposizione della Regione Marche. Così, come sindaco, mi sono mosso in tal senso. La spiaggia dei Gabbiani è tanto bella ma non ci si può andare. Alla spiaggia dei Lavi addirittura non c’è la battigia ma ci sono gli scogli".

Ci sono anche sentieri difficili, oltre che spiagge?

"Lo stesso discorso riguarda il Passo del Lupo, un vero e proprio passo di montagna. Il passaggio è stato vietato perché in alcuni punti dovrebbe essere classificato come ferrata e quindi non può essere percorso con le ciabatte ma con l’attrezzatura specifica eventualmente (caschetto, cintura e due moschettoni per fare la ferrata). C’è un progetto dell’ente Parco del Conero per riqualificarlo. In alcuni punti è largo meno dell’apertura delle spalle, da un lato c’è la roccia in verticale, dall’altro lo strapiombo di 200 metri, quindi è ovvio che deve essere ferrato per essere percorso. Ogni cosa ha le sue particolarità. Tornando al lido sirolese, non essendo una spiaggia come quella di Rimini, presenta difficoltà dovute alla falesia che in alcuni punti arriva fino all’acqua".

Ci saranno ripensamenti in merito alla balneazione dopo questa nuova tragedia?

"E’ stata sempre mantenuta la possibilità di balneazione perché se il mare è tranquillo rischi non ce ne sono. Il mare sirolese va affrontato con un approccio differente, di attenzione maggiore. E’ un ambiente sicuramente meno confortevole rispetto alle spiagge riminesi, dove entri in acqua e cammini per 150 metri, però è la peculiarità e la bellezza stessa del territorio. Non c’è rosa senza spine".

Si poteva mettere un segnale di pericolo ai Lavi l’altro giorno?

"La prima cosa che viene in mente da dire dopo tragedie come questa è chiudere tutto ma poi, a mente lucida, significherebbe dire che bisogna chiudere i tre quarti delle spiagge e delle calette sirolesi (raggiungibili solo via mare oltretutto) ogni volta che c’è brutto tempo, a scopo cautelativo, compresi gli stradelli che arrivano al mare che spesso non sono agevoli. La spiaggia delle Due Sorelle ha oltretutto problemi di contenimento della rupe".