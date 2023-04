"Anni 80 e moda: ecco cosa fare"

Per rilanciare il turismo proponiamo due festival estivi nel periodo di giugno e luglio: il primo denominato ‘Gli spensierati anni ‘80’ e l’altro ‘Marche capitale della moda e della manifattura’. I luoghi dedicati a entrambi gli eventi saranno il Parco del Cardeto, le vie del centro storico e il Porto antico. Come per l’iconico Summer Jaboree di Senigallia si potrebbe proporre un dress code a tema. Si potrebbero organizzare palchi con manifestazioni di scuole di ballo, di moda e di sport. E inoltre dibattiti culturali legati alle tematiche dei festival proposti potrebbero animare lo stesso palco. Il cinema all’aperto all’interno del Lazzaretto potrebbe proiettare film a tema dell’iniziativa stessa. A seguire, si potrebbero proporre eventi musicali e consolle per il ballo all’aperto. Volantini e brochure illustreranno le bellezze di Ancona e la programmazione dei futuri eventi nel capoluogo. Potranno essere organizzate, in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche, cabine avveniristiche per teletrasportare i cittadini in una realtà virtuale e immersiva sulla splendida città di Ancona e sul suo territorio. Non dovrebbero mancare gli spazi destinati alla vendita dei prodotti tipici e alla degustazione delle ricette marchigiane. A nostro parere eventi di questo tipo potrebbero vivacizzare l’estate anconetana che attualmente vede le strade deserte, puntando su concetti di identità, sostenibilità e qualità della vita e richiamando persone di tutte le fasce d’età non solo dalle Marche ma anche dalle altre regioni italiane.