Anni di aggressioni e minacce alla moglie: divieto di avvicinamento

Maltratta la moglie, 50enne allontanato da casa. E’ stato deciso dal gip del tribunale di Ancona nei confronti di un tunisino su cui stava indagando la Squadra mobile della polizia.

L’uomo, a partire dal 2017, avrebbe offeso, umiliato, percosso e lanciato oggetti contro la moglie che avrebbe subito anche prese al collo prolungate costringendola ad una convivenza che era diventata un inferno. Il 50enne avrebbe sfogato la sua ira sulla donna, per futili motivi, quasi quotidianamente, distruggendo anche l’arredo e oggetti in casa. Nell’ultimo tempo avrebbe negato il denaro alla moglie per fare la spesa quotidiana ed è arrivato a minacciarla anche di morte ogni qualvolta lei rappresentava la propria volontà di interrompere il loro rapporto.

La donna esasperata è riuscita a chiedere aiuto alla questura che ha informato la Procura. Il tunisino ha anche un divieto di avvicinamento alla moglie, con braccialetto elettronico, da cui dovrà stare ad almeno 400 metri di distanza pena l’arresto.

La misura cautelare è stata disposta nei giorni scorsi dal giudice per le indagini preliminari, che ha accolto la richiesta della Procura sulla base degli accertamenti fatti dalla polizia, e applicata dai poliziotti della Squadra mobile della polizia al diretto interessato.