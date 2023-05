Anni di violenze, 45enne in carcere

Maltrattamenti e botte alla moglie, 45enne jesino disoccupato portato in carcere dopo la condanna. Nelle prime ore del pomeriggio di venerdì, la polizia è andata a casa dell’uomo il quale, dopo un primo momento di smarrimento, non ha opposto resistenza all’esecuzione. Accompagnato al commissariato di pubblica sicurezza di Jesi e sottoposto a identificazione, è stato portato a Montacuto. Dovrà scontare due anni per il reato di maltrattamenti in famiglia, commesso in danno della moglie nel corso di anni di convivenza, secondo quanto accertato dall’autorità giudiziaria lo scorso anno. Lo jesino oltre alle violenze che si sarebbero protratte a lungo nei confronti della moglie ha altre denunce soprattutto per reati contro il patrimonio e per questo non ha avuto accesso alle misure alternative alla detenzione.