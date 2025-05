Anniversario della Fidapa Jesi:: "Venti anni di storia per il futuro"

La Fidapa di Jesi celebra il ventesimo anniversario dalla sua fondazione con un evento speciale dal titolo "Venti anni di storia per il futuro", in programma oggi alle ore 18 nel Cortile del Museo Stupor Mundi. Una serata che si aprirà con un talk introduttivo rivolto a tutta la cittadinanza. Dopo i saluti istituzionali di Virginia Reni (foto), presidente della Sezione di Jesi, interverranno Anna Maria Turchetti, segretaria nazionale Fidapa Italy, in rappresentanza della presidente nazionale Concetta Corallo; Grazia Marino, presidente Fidapa Distretto Centro e il sindaco Lorenzo Fiordelmondo.

Seguirà un talk che, attraverso anche un contributo video, ripercorrerà la storia della Sezione Fidapa di Jesi. Interverranno: Emanuele Pavolini, professore ordinario di Sociologia Economica all’Università degli Studi di Milano e Rossella Poce, referente Fidapa in Lef e presidente del Coordinamento Europeo delle Donne Lef, Lobby Europea Femminista Italia. L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per celebrare vent’anni di attività dell’associazione jesina: un percorso iniziato con curiosità, alimentato dall’impegno e dalla passione di tante donne.