Anniversario e derby: la Nord si fa sentire

Oggi pomeriggio l’Ancona alzerà il velo sulle iniziative che metterà in campo in occasione del centoventesimo compleanno del calcio anconetano, anche se è già passato. Lo spettacolo, quello che ha lasciato tutti a bocca aperta, è venuto ancora una volta dalla Curva Nord, protagonista come in tante altre circostanze, che nella notte tra mercoledì e giovedì scorso, dopo essersi radunata in sede alle Grazie, ha organizzato e messo in scena una meravigliosa coreografia con fumogeni rossi e fuochi d’artificio con cui ha colorato il Guasco lungo le curve che portano al duomo.

La notte anconetana s’è accesa improvvisamente, immortalata dagli smartphone dal lungomare Vanvitelli come dall’arco Clementino, e i video della coreografia biancorossa nella giornata di ieri hanno raccolto tanti attestati di approvazione sui social. Non ci ha pensato l’amministrazione comunale né lo ha fatto la società, insomma, a celebrare in quel modo la festa anconetana proprio nella notte del 5 marzo, in compenso ci hanno pensato loro, i tifosi della Curva Nord, mentre le attestazioni di stima e amicizia giungevano anche da Napoli.

La società, come detto, proprio oggi pomeriggio alzerà il velo sulle iniziative che ha messo in campo per la circostanza e che tutta la tifoseria dorica attende di conoscere. Tra queste dovrebbe esserci anche una maglia celebrativa realizzata in collaborazione con lo sponsor tecnico Ready. Alcune potrebbero prendere forma proprio domenica, in occasione del derby contro la Sambenedettese (posticipato alle ore 15).

Anche ieri la squadra s’è allenata al Del Conero di mattina agli ordini di Massimo Gadda e del suo staff e lo stesso farà oggi e domani, ultimi due giorni per preparare l’atteso appuntamento. Contro la Samb Gadda dovrebbe schierare un undici leggermente diverso da quello visto a Recanati domenica scorsa, soprattutto perché rientrerà dalla squalifica Alluci e perché mancherà Rovinelli, a sua volta squalificato per recidività in ammonizione.

Se Boccardi riuscirà a recuperare dal problema alla caviglia che lo affligge da oltre una settimana, finirà in panchina, al posto di Rovinelli dovrebbe quindi giocare Niccolò Bellucci. E a centrocampo Alluci, a meno che Gadda non decida di schierarlo come attaccante aggiunto alle spalle di Martiniello dando fiducia sulla mediana a uno tra Gianelli e Sare insieme a Gulinatti, Useini, Marino e Pecci.

