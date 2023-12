Anno al top per ’Best of the Apps’:: "Esempio di innovazione e resilienza"

Best of the Apps per supportare e rilanciare micro e piccoli produttori agroalimentari locali e i loro 350 prodotti: un anno di grandi risultati. Nato come progetto solidale è uno dei molteplici progetti ideati dalla Fondazione Aristide Merloni, dall’ingegner Francesco Merloni e dall’esperienza di Gian Mario Spacca vicepresidente della Fondazione stessa. "Un esempio di innovazione e resilienza per il nostro territorio che dopo il terremoto del 2016 aveva bisogno di supporto e coraggio – spiegano i promotori –. In questo contesto è nata Best of the Apps con un unico scopo: fornire, supportare e rilanciare tutti i micro e piccoli produttori e le eccellenze che solo i nostri territori possono produrre. Attraverso portali online e tramite le piattaforme best of the apps, con Amazon ed eBay è stato possibile aiutare i produttori e farli conoscere in tutto il mondo". I numeri 2023 parlano chiaro: fatturato dei primi 11 mesi del 2023: 233mila euro per 25mila articoli spediti. "Vista la continua crescita, sia di conoscenza dei prodotti che di vendita – aggiungono – da gennaio 2021 l’attività solidale si è tramutata in vera e propria attività commerciale con il fabrianese Jonathan Strabbioli nominato amministratore e socio dell’azienda stessa insieme all’ingegner Merloni e a Gian Mario Spacca. In soli due anni il fatturato è raddoppiato arrivando a posizionare gran parte dei prodotti nei primi posti di tutti i motori di ricerca. Nel primo semestre l’azienda ha dovuto assorbire molteplici fattori non positivi derivanti dai rincari provenienti dai costi dei prodotti con un aumento delle spese gestionali soprattutto sul market Amazon".