Anno giubilare, la guida. Una mostra sulla Bibbia

Di libri sulla Cattedrale di san Ciriaco ne sono stati scritti molti ma nessuno può essere completo ed esaustivo come quello curato da monsignor Angelo Spina, Arcivescovo di Ancona - Osimo, presentato ieri in Cattedrale: "Guida alla Basilica Cattedrale di San Ciriaco. Storia, arte, fede, spiritualità". L’unicità di questa guida, infatti è che in essa è contemplato ogni aspetto legato a questa chiesa, non solo storia ed arte ma anche fede e spiritualità. "La testimonianza più importante – ha detto monsignor Spina – e visibile di una comunità è la sua Cattedrale, dove l’uomo è toccato dal bisogno di entrarvi, per ammirare la bellezza della sua architettura, delle opere d’arte che custodisce, per pregare, per un attimo di sosta, per gustare quel soffio di infinito che dentro vi aleggia".

La guida è corredata di moltissime foto, riporta dati scientifici e "invita il fedele, il turista, il visitatore a cogliere tutti gli aspetti, da quelli storici a quelli artistici ed architettonici, quelli legati alla fede e alla spiritualità". Sono presenti nel volume delle riflessioni e delle preghiere "per aiutare il fedele a fare esperienza di bellezza e spiritualità". Una serie di QRcode all’interno della guida, conducono ad un video specifico sull’argomento che amplia ulteriormente la conoscenza. Sempre con i QRcode è possibile scaricare la guida in sei lingue per consentire a quante più persone possibili la scoperta di questa chiesa.

Don Luca Bottegoni, Rettore della Cattedrale e Direttore diocesano Beni Culturali, ha aperto l’evento illustrando il percorso giubilare diocesano per i gruppi, i fedeli, le associazioni che lo faranno ad Ancona. Prima tappa: visita alla Mensa Caritas diocesana. Inizio del Cammino partendo dalle domande e dai desideri dell’uomo; seconda tappa: visita a Santa Maria della Piazza. Memoria del Battesimo; terza tappa: visita alla chiesa di San Biagio. Stare alla presenza del Signore: l’Eucarestia fonte e culmine della vita cristiana; quarta tappa: visita alla chiesa del Gesù. Il primato della parola di Dio nella vita del credente; quinta tappa: Cattedrale di San Ciriaco. Confessione e celebrazione eucaristica.

Nella chiesa del Gesù è stata allestita una mostra sulla Bibbia con venti pannelli e nove bacheche contenenti documenti antichi e rari. Tra questi l’Evangelario del IV secolo d.C di san Marcellino, vescovo e patrono di Ancona, la pergamena di cervo, vecchia quattrocento anni, con sopra scritto in ebraico il Deuterunomio, i testi della Bibbia scritti nelle altre lingue del mondo, la Bibbia stampata esattamente ventinove anni dopo la prima stampata da Guttemberg. L’esposizione si aprirà il prossimo 1 aprile con ingresso libero. Aperta tutti i pomeriggi della settimana, il sabato e la domenica anche di mattina. All’incontro sono intervenuti il sindaco Daniele Silvetti, l’ assessore regionale Goffredo Brandoni, il presidente della Provincia Daniele Carnevali, le massime autorità civili e militari.

Claudio Desideri