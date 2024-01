Anno giudiziario, processi più brevi: "Attenti a mafia e violenza minorile"

Inaugurato il nuovo anno giudiziario delle Marche: guardia alta sulle infiltrazioni mafiose e riduzione della durata media dei procedimenti civili e penali. È quanto riferiscono rispettivamente Roberto Rossi, procuratore generale presso la Corte d’appello di Ancona, e Luigi Catelli, presidente della Corte dorica. In particolare, per i procedimenti civili, Catelli ha segnalato un calo delle pendenze di circa il 20% (da 4173 a 3338) e un disposition time (tempo di definizione) che nell’ultimo periodo considerato (primo semestre 2023) si è abbassato a 370 giorni con una capacità di smaltire cause salita da 1.30 a 1.51. A questo dato, fa da contraltare l’arretrato cosiddetto ´patologico´, perché le cause ultra biennali civili in appello, pur riducendosi a 1489, restano il 36% dei 3901 giudizi pendenti (rispetto al 48.64% dell’anno precedente). Ancora più sensibile la riduzione dei tempi nelle cause di lavoro in appello che si attesta a 228 giorni rispetto ai 467 precedenti. Una riduzione di pendenze, anche se meno sensibile, si registra pure nei tribunali: - 5% (da 14077 a 13440). Il nodo della eccessiva durata dei processi, comunque, resta un fardello pesante anche per le casse dell’Erario: si riducono le cause (da 904 a 770 sopravvenute) per il risarcimento da equa riparazione (Legge Pinto) ma l’importo delle condanne pronunciate dalla Corte rimane alto: 4571334.30 euro tra il primo luglio 2022 e il 30 giugno 2023. In ambito penale, in appello, la definizione dei processi si abbassa a 387 giorni rispetto ai 686 del ‘22 con pendenze di procedimenti calate del 13% (3598), anche grazie una crescita dei processi definiti (+39%). Gli aspetti positivi del precedente anno giudiziario evidenziano "la tempestività dell’azione delle procure, soprattutto nel Codice rosso, rispetto delle norme che prevedono celerità nell’audizione della parte offesa e nella valutazione dell’emissione delle misure cautelari", commenta Rossi. "Grandissima attenzione al rischio di infiltrazioni mafiose e grande sinergia con le forze dell’ordine e con le istituzioni della regione. Luci e ombre, come sempre, nell’amministrazione della giustizia in tema di violenza di genere che, nonostante l’impegno che opponiamo, non riesce a ricondursi a limiti accettabili per un Paese civile e questo ci preoccupa. La violenza minorile è un altro aspetto preoccupante per la regione, tutt’altro che degradata economicamente o moralmente. Una regione così civile che ha questi numeri di devianza minorile preoccupa", ha concluso.