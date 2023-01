Anno nuovo, abbonamento più caro "E i treni sono vecchi di 40 anni"

di Sara Ferreri

Hanno ricominciato l’anno con una brutta sorpresa i pendolari marchigiani: un aumento delle tariffe che sfiora il 9 per cento sia sul biglietto singolo che sull’abbonamento. "Mi sono apprestato a rifare l’abbonamento per raggiungere il capoluogo da Jesi – lamenta un gruppo di residenti in Vallesina che ogni giorno utilizzano il treno per raggiungere il proprio posto di lavoro – e con il nuovo anno abbiamo avuto una nuova brutta sorpresa: il prezzo è salito di 5 euro al mese per la tratta Jesi-Ancona. Da 58 a 63 che in un anno fanno ben 60 euro.

In un momento storico come questo con bollette alle stelle e rincari che riguardano praticamente tutto non ci voleva proprio. Anche perché i nostri stipendi restano gli stessi. Tra l’altro non ci si chiede di pagare di più per un servizio migliorato. I treni sono più o meno gli stessi, in alcuni casi piuttosto vecchi e privi di comfort. Stamattina ne abbiamo preso uno che avrà almeno 40 anni di vita. Vero è – ammettono i pendolari – che nell’ultimo periodo è aumentata la puntualità ma crediamo che questo dovrebbe essere normale e soprattutto non dovrebbe gravare sulle tasche degli utenti, di chi fa una scelta più sostenibile per recarsi ogni giorno al lavoro".

L’incremento delle tariffe dei treni regionali e interregionali sia singoli che in abbonamento, è stato decretato non da Trenitalia ma, oltre tre anni fa, dalla Regione come conferma l’assessore regionale ai Trasporti Goffredo Brandoni: "L’aumento delle tariffe attuato il primo gennaio scorso e pari al 9%, era già previsto nel contratto di servizio stipulato nel 2019 (dunque dalla precedente giunta Ceriscioli, ndr) - spiega - era necessario per la sostenibilità economica e finanziaria dello stesso, a fronte di importanti investimenti pari a circa 300 milioni di euro. Investimenti a loro volta necessari per dotare la nostra regione di nuovi e moderni convogli di ultima generazione, di un moderno impianto manutentivo e un incremento dell’offerta commerciale dell’11 per cento.

Lo scorso dicembre – aggiunge l’assessore Brandoni - sono state introdotte due nuove relazioni che collegano Ancona con Ascoli Piceno, e nelle prossime settimane avremo in consegna un nuovo treno Rock, a conferma degli impegni rispettati per migliorare costantemente il numero dei servizi e gli standard del trasporto ferroviario. Siamo consapevoli dell’impatto all’utenza, e l’adeguamento con grande sforzo si è potuto limitare al 9 per cento, visti gli importanti aumenti delle materie prime, dei carburanti e dell’energia elettrica che hanno e stanno avendo impatto anche sul trasporto ferroviario".