"Annullate le modifiche previste nel nuovo Pai"

Riperimetrazione del Pai, il Comitato Tecnico Istituzionale del contratto di fiume Misa e Nevola chiede l’annullamento di questa fase istruttoria per le modifiche PAI per attivare una serie di iniziative pubbliche di illustrazione e chiarimento tecnico per i contenuti delle modifiche. Polemiche da parte dei residenti nelle zone interessate, ma soprattutto da parte di coloro che possiedono terreni in Zona Rossa, che, stanno lavorando per costituire un comitato che possa avvalersi di tecnici in modo da poter abbattere i costi in sede di osservazioni, ma anche per evitare di mantenere inutilizzati appezzamenti di terreno per cui i proprietari avevano immaginato una diversa destinazione. Una zona rossa molto vasta, che potrà essere rivista solo una volta che verranno terminati i lavori di messa in sicurezza. Lavori che proseguono da parte della Struttura Commissariale che questa settimana presenterà l’ipotesi di viabilità che potrebbe essere adottata dopo il rifacimento del ponte Portone. Intanto è stata avviata una petizione, sempre attraverso il portale Charge.org a favore del ponte Garibaldi. Un modo per dare voce a chi vuole il ponte per cui già in questa settimana è atteso l’avvio dei lavori nonostante le associazioni ambientaliste, dopo il rigetto del Tar, hanno annunciato di ricorrere al Consiglio di Stato.