Annullato il concerto della banda, il sindaco:: "Un 25 aprile sobrio in rispetto del lutto nazionale"

"In rispetto del lutto nazionale proclamato dal Consiglio dei Ministri per la scomparsa del Santo Padre, le celebrazioni del 25 aprile si svolgeranno con la sobrietà che il momento richiede".

Ad affermarlo è la sindaca di Fabriano Daniela Ghergo. Il concerto della banda comunale previsto per le 17.30 di domani ai giardini del Poio è annullato. "Le altre iniziative previste per la giornata si terranno nel rispetto delle indicazioni istituzionali e del contesto di raccoglimento che stiamo vivendo. Confidiamo nella sensibilità di tutti". Alle 9 deposizione delle corone d’alloro ai cippi commemorativi di Bivio di Nebbiano. San Donato, stazione e Vallina, poi commemorazione alla Loggia dei Caduti della Resistenza al cimitero di Santa Maria e apposizione della targa "Rina Arteconi" all’incrocio di via delle Moline. Alle 10.30 santa messa celebrata alla cattedrale di San Venanzio e alle 11 formazione del corteo e celebrazione dell’anniversario della Liberazione con l’intervento del sindaco e del presidente dell’Anpi locale Giacomo Scortichini. Presenti gli studenti.

Nella vicina Sassoferrato è fissato alle 10.45 in piazza Matteotti il raduno delle autorità, delle associazioni Combattentistiche e d’Arma, delle scuole e della cittadinanza. Prima dell’avvio del corteo, quest’anno, è previsto un intervento dei ragazzi dell’istituto comprensivo "Bartolo da Sassoferrato" e del Ccrr poi il corteo si recherà recherà verso il Parco della Rimembranza dove sarà officiata la Santa Messa. Dopo la funzione religiosa si terrà l’orazione ufficiale da parte del sindaco Maurizio Greci e poi interverranno il sindaco del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi e il presidente della Sezione locale dell’Anpi. Seguirà la cerimonia di deposizione della corona di alloro dinnanzi al Monumento ai Caduti. Un’altra corona di alloro sarà deposta in piazza Bartolo, sulla lapide dei Partigiani Caduti, e mazzi di fiori poi saranno posati, ad onore dei Partigiani caduti, nei relativi cippi siti in Loc. Camorri di Coldellanoce, in via Loretello (Colle della Pace), in località Borgo Morello e a Sant’Egidio. In caso di cattivo tempo la Santa Messa sarà celebrata nella Collegiata San Pietro e la cerimonia avrà luogo al suo interno.