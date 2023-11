Annullato lo spettacolo: "Taxi a due piazze" con Barbara D’Urso

Nuovo appuntamento con la rassegna ‘Made in Marche’ questa sera (ore 21) al Teatro Panettone di Ancona, dove va in scena lo spettacolo ‘Diversamente’, che avrà come protagonisti Stefania Terrè, Maria Vittoria Tranquilli (pianoforte) e Debora Barontini, ballerina della Compagnia Visballet. Prevista anche la partecipazione di Italo nel ruolo di... Italo. Si tratta di uno spettacolo davvero eclettico, che racchiude momenti di musica, danza e teatro. Il pubblico assisterà ad una esilarante rassegna di gag e luoghi comuni sul rapporto, a volte casuale, che si instaura tra una persona cieca e un cosiddetto ‘normodotato’, in particolare quando quest’ultimo cerca di essere disinvolto senza riuscirci. Il costo del biglietto è di 12 euro (ridotto 10 euro; 8 euro per gli studenti). Prevendita: Casa della Musica di Ancona.