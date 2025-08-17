Annuncio sospetto per la ricerca di modelle: indagini

Annuncio sospetto finisce nel mirino: "Cerco modelle per prossimo corso di massaggio in serale e open day pomeridiano, zona Senigallia. Chi fosse interessata, mi lasci come sempre il proprio contatto whatsapp in privato per tutte le info" il testo dell’annuncio pubblicato sui social. Un annuncio di sospetta provenienza che ha fatto scattare la segnalazione alle forze dell’ordine, da parte di alcune giovani che consultavano il gruppo alla ricerca di un lavoro stagionale. Le indagini sono in corso.