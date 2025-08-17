Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 20 anniGrandineAllerta meteoMattia Zaccagni figliMaxi yachtFeste e sagre
Acquista il giornale
CronacaAnnuncio sospetto per la ricerca di modelle: indagini
17 ago 2025
SILVIA SANTARELLI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Ancona
  3. Cronaca
  4. Annuncio sospetto per la ricerca di modelle: indagini

Annuncio sospetto per la ricerca di modelle: indagini

Il testo dell’annuncio pubblicato sui social riguarda la zona di Senigallia. La segnalazione alle forze dell’ordine

Una sfilata di moda in una foto d'archivio

Una sfilata di moda in una foto d'archivio

Per approfondire:

Annuncio sospetto finisce nel mirino: "Cerco modelle per prossimo corso di massaggio in serale e open day pomeridiano, zona Senigallia. Chi fosse interessata, mi lasci come sempre il proprio contatto whatsapp in privato per tutte le info" il testo dell’annuncio pubblicato sui social. Un annuncio di sospetta provenienza che ha fatto scattare la segnalazione alle forze dell’ordine, da parte di alcune giovani che consultavano il gruppo alla ricerca di un lavoro stagionale. Le indagini sono in corso.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata