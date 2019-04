Ancona, 9 aprile 2019 - Incitava all’anoressia online. La polizia postale delle Marche ha denunciato una ragazza di 16 anni, residente nel Veneto. L’indagine, nata e portata avanti dai cyber poliziotti della sezione speciale di Ancona guidata da Cinzia Grucci, ha riguardato tutta Italia. La giovane aveva avviato un gruppo WhatsApp, creando una sorta di blog attraverso cui induceva le ragazze che si erano iscritte a restare magre, anzi magrissime, seguendo regole ferree, quasi una sorta di decalogo. Regole purtroppo seguite con la massima attenzione, al punto che, nel corso del tempo, il numero delle ragazze – la maggior parte minorenni, età massima 20-22 anni – iscritte al gruppo era andato aumentando.

Lei stessa anoressica, provava piacere ad instillare in altre coetanee il seme assurdo della presunta interpretazione del benessere fisico. La Polposta delle Marche, il cui quartier generale è nel capoluogo, si è messa in movimento dopo aver ricevuto l’accorata segnalazione di una delle 25 vittime, una neomaggiorenne residente nella provincia di Ancona. Da qui il via alle indagini che hanno portato alla sorgente del male, all’individuazione della blogger veneta e alla sua denuncia. Della vicenda è stata già informata la Procura dei Minori di Ancona, mentre il gruppo whatsapp sequestrato per riavvolgere tutto il nastro delle conversazioni. Dalla nascita fino all’intervento della polizia. La prima segnalazione da parte della diciottenne anconetana risale all’inizio dell’anno scolastico in corso, tra i mesi di ottobre e novembre del 2018.