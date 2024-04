Anselmi, centenario con tante iniziative

"La commemorazione del centenario dalla nascita di Sergio Anselmi è una opportunità per riflettere sull’identità marchigiana e per rendere il doveroso omaggio a una tanto grande personalità attraverso una programmazione ben strutturata di eventi capaci di coinvolgere le scuole, le istituzioni, la cittadinanza, il mondo storico e culturale nella sua interezza e per le quali si stanziano 15mila euro, a cui potrebbero aggiungersi risorse di altra provenienza".

Queste le parole del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Carlo Ciccioli, relatore di maggioranza, a seguito dell’approvazione della Legge regionale.

A lui si devono il recupero del Palazzetto Baviera e la fondazione del Museo di Storia della Mezzadria che oggi porta il suo nome.

Per ricordarne la vita, le opere e i meriti, il Comune di Senigallia realizzerà da giugno a dicembre 2024 una serie di incontri per celebrare questa figura così importante per la nostra città. Un programma realizzato dalla Prof.ssa Ada Antonietti, direttrice del Museo Anselmi, che porterà a Senigallia studiosi di fama nazionale e internazionale, il cui calendario verrà reso noto a breve.

"Da marchigiani, dobbiamo ad Anselmi la più approfondita analisi sull’identità marchigiana, che contribuì a far conoscere, a divulgare e a promuovere a livello italiano e internazionale grazie al volume sulle Marche incluso nella Storia delle regioni edita da Einaudi e tradotta in varie lingue" sottolinea Ciccioli. La Giunta del Comune di Senigallia ha recentemente deliberato l’adesione al costituendo Comitato nazionale per le celebrazioni dei cento anni dalla nascita di Mario Giacomelli, promosso dalla Famiglia e dall’Archivio Giacomelli, in cui la nostra città sarà rappresentata dal Sindaco Massimo Olivetti e dal Vicesindaco e Assessore alla Cultura Riccardo Pizzi.