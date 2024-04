Anselmi, il Pd:: "Ecco i fondi per il centenario"

Approvata la proposta di legge per il centenario di Sergio Anselmi. La legge prevede lo stanziamento di 25mila euro a favore di un Comitato promotore composto dalla responsabile del Museo di Storia della Mezzadria "Sergio Anselmi" di Senigallia, dal sindaco di Senigallia, dall’assessore regionale alla Cultura, da un consigliere regionale, da un dirigente competente in materia di Beni e Attività culturali, dai rappresentanti dei soggetti pubblici e privati che concorrono alla realizzazione della celebrazione. Tale Comitato si occuperà dell’attuazione di una serie di iniziative consistenti in incontri, rappresentazioni teatrali, eventi, convegni volti a dricordare adeguatamente e far conoscere in modo più diffuso la figura di Sergio Anselmi e la sua opera, anche attraverso la pubblicazione di atti o testi di approfondimento sui temi storici che hanno segnato la sua ricerca. "Sono davvero felice che il consiglio regionale abbia approvato all’unanimità la proposta di legge da me presentata per celebrare il Centenario dalla nascita di Sergio Anselmi. Un voto che dimostra come non solo la comunità senigalliese, ma anche quella marchigiana, riconosca l’enorme valore dell’opera di Anselmi, uno dei massimi storici del mondo contadino a livello internazionale, e il suo fondamentale contributo alla elaborazione dell’identità della nostra regione nell’ambito della secolare storia delle civiltà adriatiche" le parole del capogruppo Pd Maurizio Mangialardi.