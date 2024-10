Antartide in mostra all’aeroporto

Nuova location per la mostra fotografica Go World ‘Antartide: Scatti dalla fine del mondo’, 28 scatti di Sergio Pitamitz dedicati al Polo Sud. Da ieri al 30 novembre sarà l’Ancona International Aiport ad accogliere l’esposizione, allestita di fronte ai padiglioni partenze e arrivi. "La mostra, ideata per coinvolgere chiunque, trova in aeroporto il suo habitat naturale: una finestra sul mondo, un punto di partenza per la scoperta di nuove culture, destinazioni e orizzonti lontanissimi – spiega Ludovico Scortichini, presidente di Go World –. In questo caso l’Antartide, a sottolineare la missione dello scalo come ponte e apertura verso il mondo intero per il nostro territorio". A ruota l’amministratore delegato di Aia, Alexander D’Orsogna: "Da Ancona fino ai confini del mondo come metaforicamente l’Antartide: è proprio questo l’obiettivo dell’aeroporto di Ancona, diventare la porta di ingresso e di uscita verso il mondo. L’obiettivo principale del nostro lavoro è infatti quello di rendere la nostra bellissima regione sempre più fruibile e facilmente raggiungibile". Ed è proprio in Antartide, "alla fine del mondo" che Sergio Pitamitz, fotografo professionista e giornalista con doppia cittadinanza francese e italiana, guida i visitatori.