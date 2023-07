Antea passa a WeTech’s "Una sede strategica"

WeTech’s inaugura una nuova sede nelle Marche e per di più in piena zona industriale di Falconara. È infatti dei giorni scorsi l’acquisizione dell’Antea, che permetterà al gruppo che si occupa di informatica e nuove tecnologie di estendere il presidio tecnico pre e post-vendita sul centro sud. Il "capitale" dell’Antea, storica azienda falconarese con oltre 30 anni di esperienza, allargherà le maglie delle competenze di WeTech’s nell’ambito delle telecomunicazioni, della connettività e dei sistemi. "Con questa acquisizione – ha commentato il sales manager, Marco Baldinelli - WeTech’s non solo amplia e consolida le proprie competenze nell’ambito dell’impiantistica rivolta al mercato Ict con la possibilità di progettare e realizzare cabling system, impianti di videosorveglianza, automazione ed infrastrutture data center con proprio personale, ma soprattutto intende supportare i clienti su tutte le tecnologie e servizi già presenti nel proprio portafoglio, garantendo una presenza territoriale ampiamente supportata da servizi gestiti a valore, conduzione dei sistemi, reperibilità ed help desk a vari livelli".

A sottoscrivere l’accordo Andrea Romei, il presidente WeTech’s, Fabio Silvestri, l’amministratore di Antea e Alessandro Turchi, ad WeTech’s. La sede, in via dell’Industria 16, fungerà da centro di assistenza mettendo a disposizione personale tecnico e sistemistico oltre ad un magazzino ricambi a supporto dei contratti di assistenza del territorio. WeTech’s, gruppo con oltre 70 milioni di euro di fatturato e un organico di più 160 persone, già a giugno aveva annunciato l’acquisizione della maggioranza di Mips Informatica. Ora la nuova sinergia con Antea per diventare un riferimento e un partner tecnologico per le infrastrutture digitali delle aziende del territorio.

g. g.