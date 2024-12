Antenna 5G Iliad a Portonovo: preoccupazioni per salute e paesaggio

L'installazione di un'antenna 5G Iliad nel terreno di Pieri sopra Portonovo sta generando preoccupazioni tra i residenti e non solo, in attesa dell'integrazione da parte del gestore. Grande partecipazione ieri sera al Poggio per l'assemblea pubblica organizzata dal Comitato contro l'antenna.

Il Parco del Conero, come confermato dal suo presidente Luigi Conte, attende la delicata integrazione del documento ufficiale per richiedere il via libera all'installazione entro il 15 gennaio prossimo. "In prima istanza abbiamo indicato una serie di punti secondo cui la richiesta non poteva essere validata", ha detto Conte, "e se anche le integrazioni richieste non saranno soddisfacenti in merito agli articoli del nostro regolamento, il 14 e il 19, noi quell'autorizzazione non la daremo."

Di base, a livello personale e in seno al nostro consiglio direttivo, siamo tutti contrari all'installazione di quella antenna per la salute dei cittadini, per l'inquinamento elettromagnetico, per i vincoli paesaggistici. Le regole, giustamente rigide, imposte dal parco per tutta una serie di opere, lavori e interventi, dovrebbero essere applicate soprattutto per un palo alto 36 metri che emette onde radio ed è impattante a livello visivo.

Eppure il rischio che ciò avvenga è concreto e nessuna delle istituzioni ha potuto garantire. Il sindaco Silvetti ha preso tempo, ma garantito il massimo interesse alla vicenda: "Prossimamente incontrerò Iliad per capire le sue intenzioni, per il caso specifico e per eventuali altre installazioni."

In Regione, il presidente del consiglio Dino Latini e il consigliere Dem Maurizio Mangialardi stanno lavorando a una modifica della legge regionale sul tema promulgata nel 2017: "L'antenna sopra Portonovo non si può e non si deve fare. Fate gruppo e date battaglia", ha detto Mangialardi.

L'antenna Iliad dovrebbe essere installata in uno spicchio dell'area che la famiglia Pieri usa ogni estate come parcheggio privato. Stando a quanto abbiamo cercato di ricostruire, per il posizionamento di quell'antenna Iliad pagherà a Pieri un affitto mensile piuttosto alto. Il comitato, rappresentato ieri da Andrea Fantini, ha chiesto garanzie precise alle istituzioni.