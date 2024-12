Antenna a Portonovo, l’ira di Conte: "E’ uno scempio e non molleremo"

L’intervista a Luigi Pieri, pubblicata ieri dal Carlino, è arrivata come un cazzotto sullo stomaco della comunità che dice ‘No’ all’antenna sopra Mezzavalle. Nessun ripensamento da parte sua. Ad aver letto quell’intervista anche il presidente del Parco del Conero, Luigi Conte: "La posizione di Pieri è legittima. Da parte sua difende i propri interessi economici _ spiega Conte al Carlino _, ma non distolga l’attenzione dalla questione principale attaccandoci sul fronte dei lecci, un falso problema visto che tutto il fascicolo è stato archiviato. Lui non è neppure uno scienziato, per cui lo inviterei ad attenersi alle questioni di merito e lasciare ad altri qualsiasi commento. Ad esempio la relazione fatta da esperti l’altra sera all’assemblea pubblica al Poggio sui rischi delle onde elettromagnetiche, in particolare quelle del 5G. Il suo commento sui rischi per l’avifauna ritenuti ridicoli? Non voglio entrare nel merito e rispondere a Pieri su ciò che dice, ma ripeto non sposti le attenzioni su altro".

La posizione del Parco è formalmente contraria all’installazione dell’antenna Iliad alta 36 metri nel terreno di Pieri appunto (nell’area del parcheggio), ma è chiaro che ci sono delle procedure da seguire.

Iliad ha inviato una prima tranche di documenti collegati alla richiesta del via libera a cui l’ente ha risposto intimando una serie di integrazioni: "Tutto in base a quanto dettano i due articoli del Parco, il 14 e il 19, in particolare il primo interesse che deve essere quello pubblico _ aggiunge il presidente del Parco del Conero _. Una volta che ciò sarà fatto la valutazione passerà all’organo tecnico con gli Studi integrati di settore che dovranno effettuare una verifica di fattibilità ambientale.

Se poi tutto ciò non basta e la legge suprema passa sopra a tutto e a tutti ne prenderemo atto. Vorrei essere chiaro però, qui non molla nessuno e noi non ci sentiamo assolutamente sconfitti a priori. L’antenna in quell’area resta uno scempio". La richiesta di montare un suo impianto 5G all’interno dell’azienda agricola Pieri non è stata la prima e non sarà l’ultima da parte del nuovo colosso della telefonia: "Iliad ci ha chiesto di montare un’antenna a Sirolo, ma lì l’impatto è sensibilmente inferiore visto che è alta un terzo, di quella di Pieri, 12 metri, ed è mitigata dietro un cimitero _ conclude Conte _. Da quando sono presidente io è arrivata una terza richiesta Iliad alla Gradina, sempre al Poggio, poi ritirata".