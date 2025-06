Antenna del Cavallo: arriva lo stop del Tar

Nel tardo pomeriggio di mercoledì è arrivata la sentenza di merito del Tar Marche che ha accolto il ricorso dei cittadini residenti in via del Cavallo e del Comitato per la tutela del paesaggio in ordine alla installazione, nel punto più panoramico di Senigallia, dell’impianto di telefonia mobile di Tim e Infrastrutture Wireless Italiane. Un palo di circa 30 metri, di cui la cittadinanza si è accorta solo a lavori iniziati. L’autorizzazione è arrivata dallo sportello per le attività produttive dell’Unione dei Comuni e ha suscitato veementi proteste da parte di residenti, associazioni ambientaliste, esponenti politici. I cittadini, costituiti con gli avvocati Roberto Paradisi e Mario Cavallaro, hanno brindato alla notizia davanti al palo della discordia. Tra le motivazioni indicate dal Tar che hanno portato all’accoglimento del ricorso, c’è la sottolineatura che nei procedimenti per autorizzare l’installazione di antenne devono necessariamente trovare spazio le previsioni di rilievo ambientale oltre che le informazioni alla cittadinanza. Tesi sempre sostenuta dal Comitato. "Da oggi Senigallia, e non solo, non è più un Far West. Avevamo ragione noi e il Tar lo ha scritto nero su bianco" ha dichiarato l’avvocato Roberto Paradisi.